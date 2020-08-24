В Крыму начали ограничивать подачу воды

В степных районах полуострова обмелели три водохранилища, для экономии воды вводят графики подачи.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Крыму вводят графики подачи воды, пишет ТАСС.

Ограничения коснутся Симферополя и еще 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Такая ситуация сложилась из-за обмеления трех водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского – их наполнение составляет от 19 до 51%.

В связи с этим ограничения подачи питьевой воды будут в утренние и вечерние часы.

«Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тыс. кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам – утром и вечером», – сообщила «глава администрации» Симферополя Елена Проценко.

При этом обещают организовать подвоз воды автоцистернами в жилые районы.

Президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко полагает, что ограничения водоснабжения могут продлиться до весны 2021 года, если не будет продуктивных осадков осенью и зимой. Он пояснил, что Крым сейчас находится в самом засушливом этапе цикла, который повторяется каждые 7-10 лет.

Синоптики прогнозируют, что засушливая погода в Крыму сохранится до октября-ноября. Устанавливается антициклон, с понедельника в регион возвращается жара до плюс 32 градусов и до конца августа дождей не предвидится. Сентябрь традиционно сухой в Крыму, циклоны минуют полуостров. Их активность возможна только глубокой осенью.

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