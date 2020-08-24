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18:00 24 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Минске задержали членов оппозиционного Координационного совета

Задержание произошло возле проходной Минского тракторного завода в рамках административного дела.

В Минске в понедельник, 24 августа, задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову, сообщили в пресс-службе совета.

«Да, их задержали», – отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь милиции Минска Наталья Ганусевич заявила, что их задержали в рамках административного дела.

При этом на странице Ковальковой в Facebook сообщается, что Дылевского и Ковалькову задержали по обвинению в организации несанкционированного митинга.

«Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком», – говорится в сообщении.

Задержание произошло возле проходной Минского тракторного завода.

Руководство организации заявило, что задержанным членам президиума Координационного совета будет оказана максимальная правовая помощь. В совете отметили, что преследование членов президиума Координационного совета «ограничивает возможности диалога с властью».

Также на допрос в Следственный комитет вызвали члена президиума Координационного совета Власова.

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Тэги: оппозиция, Минск, беларусь, задежание, координационный совет

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