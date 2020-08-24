В Минске задержали членов оппозиционного Координационного совета
Задержание произошло возле проходной Минского тракторного завода в рамках административного дела.
В Минске в понедельник, 24 августа, задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову, сообщили в пресс-службе совета.
«Да, их задержали», – отметили в пресс-службе.
Пресс-секретарь милиции Минска Наталья Ганусевич заявила, что их задержали в рамках административного дела.
При этом на странице Ковальковой в Facebook сообщается, что Дылевского и Ковалькову задержали по обвинению в организации несанкционированного митинга.
«Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком», – говорится в сообщении.
Задержание произошло возле проходной Минского тракторного завода.
Руководство организации заявило, что задержанным членам президиума Координационного совета будет оказана максимальная правовая помощь. В совете отметили, что преследование членов президиума Координационного совета «ограничивает возможности диалога с властью».
Также на допрос в Следственный комитет вызвали члена президиума Координационного совета Власова.
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