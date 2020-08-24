Попов и Пальчевский «кусают» рейтинг Кличко

Новая серия политического проекта сайта «Без цензуры» «Цензор» рассматривает выдвижение кандидатуры Андрея Пальчевского в мэры Киева.

Новая серия политического проекта сайта «Без цензуры» «Цензор» рассматривает выдвижение кандидатуры Андрея Пальчевского в мэры Киева. Ведущий и автор программы, журналист Богдан Буткевич сделал вывод, что Пальчевский на выборах мэра Киева представляет интересы партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь». Также «Без цензуры» усмотрело след Кремля в действиях Пальчевского: «Партия Перемога «Пальчевского» – это еще одна колонна кума Путина Медведчука, с которым он собирается идти сейчас на киевские выборы, а потом на всеукраинские… И это (выдвижение кандидатом в мэры) не случайность, так как ОПЗЖ нужны очень новые лица… Пальчевский выступает экспертом по всем вопросам, и который под этой благородной сединой прячет пророссийский след».

Данные соцопроса ВОО «Передовые правовые инициативы» также выявили наличие двух кандидатов-клонов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – это бывший глава КГГА (2010-2013 гг.), «регионал» Александр Попов и телеведущий Андрей Пальчевский. Кандидаты от ОПЗЖ набирают около 5% голосов. Попов поддерживают 5,44% киевлян, Пальчевского – 5,21%. ВОО «Передовые правовые инициативы» проводили опрос жителей Киева в августе. Действующий мэр Киева Виталий Кличко сохранил лидерство в избирательной гонки – его результат 41,6% голосов.

И Попов, и Пальчевский на выборах мэра Киева будут де-факто представлять партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». Легальным кандидатом от ОПЗЖ определен Попов. А «нелегальным» или «теневым» будет работать телеведущий Андрей Пальчевский. Пророссийская позиция ОПЗЖ находит свое отображение в заявлениях Попова и Пальчевского. В СМИ уже назвали связку Попова и Пальчевского «двуглавым орлом» по аналогии с государственным гербом России.

Результаты социологического опроса показывают, что ни Попов, ни Пальчевский не могут рассчитывать на выход хотя би во второй тур с лидером гонки Кличко. Но перед Поповым и Пальчевским не стоит задача победить на выборах – они оттягивают голоса у действующего мэра Киева Кличко. И с этой миссией представители ОПЗЖ стараются справляться.

В то же время у Попова испорченный имидж после событий «Майдана» в 2013-2014 гг. До сегодня Попов является подозреваемым в совершении преступления – кровавого разгона «Майдана». Уголовное дело расследуется уже шестой год. В 2013 году Попов возглавлял КГГА и умышленно поручил поставил известную «елку» в 2013 году для недопущения «Майдана». А также позже был причастен к разгону «Майдана». Стоит отметить, что ранее Попов заявлял, что у него «нет морального права» участвовать в выборах до тех пор, пока суд не вынесет свое решение.

Андрей Пальчевский уже давно не скрывает своей работы на структуры ОПЗЖ. Также Пальчевского неоднократно обвиняли в работе на российские спецслужбы. За последние пять лет Пальчевский стал завсегдатаем телевизионных каналов одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука – 112 канал, Newsone, Zik. Финансируют избирательную кампанию Пальчевского и его партию «Перемога Пальчевского» еще один нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар и его партнер, экс-чиновник КГГА времен Януковича Андрей Ваврыш.

Согласно результатам августовского опроса ВОО «Передовые правовые инициативы», лидером избирательной гонки остается действующий мэр Киева Виталий Кличко – он набирает 41,6% голосов. Жители Киева не меняют своих предпочтений. Второе-третье место делят Ирина Верещук и Алексей Кучеренко. Рейтинг кандидата от «Слуги народа», народного депутата Ирина Верещук составляет 10,41%. На 1% от Верещук отстал ново-заявленный кандидат в мэры Киева от «Батькивщины» Алексей Кучеренко – 9,23%.