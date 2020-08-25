Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Республиканская партия США повторно выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Дональда Трампа.

Это произошло во время сокращенного поименного голосования 24 августа во Северной Каролине.

Трамп будет бороться за переизбрание на фоне борьбы с последствиями пандемии, которая серьезно повредила экономике, а также недавних массовых протестов из-за расового неравенства и жестокости полиции.

19 августа Демократическая партия США утвердила кандидатом в президенты США бывшего вице-президента Джо Байдена. 21 августа он официально согласился стать кандидатом в президенты страны.

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