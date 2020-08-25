Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США
Республиканская партия США повторно выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Дональда Трампа.
Это произошло во время сокращенного поименного голосования 24 августа во Северной Каролине.
Трамп будет бороться за переизбрание на фоне борьбы с последствиями пандемии, которая серьезно повредила экономике, а также недавних массовых протестов из-за расового неравенства и жестокости полиции.
19 августа Демократическая партия США утвердила кандидатом в президенты США бывшего вице-президента Джо Байдена. 21 августа он официально согласился стать кандидатом в президенты страны.
Новости по теме
Президент США заявил, что основную борьбу накануне выборов он ведет не столько со своим соперником от демократов, сколько со СМИ.
Президент США Дональд Трамп дал в четверг интервью телеканалу Fox News. «Да», – ответил Трамп на вопрос, собирается ли он переизбираться на второй срок.
Об этом говорится в рассекреченной версии доклада по итогам парламентского расследования, которую комитет обнародовал 27 апреля.