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03:56 25 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский музыкант отказался от ордена, которым его наградил Зеленский

Экс-лидер группы «Тартак» Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена «За заслуги», которым его наградил президент.

Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена «За заслуги», которым его наградил президент Владимир Зеленский своим указом от 21 августа 2020 года.

Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.

«Господин президент, не знаю, какова официальная процедура обращения к вам, но слышал, что вы любите общаться через видео. Поэтому считайте это видео моим официальным обращением к вам», – сказал Положинский.

Положинский заявил, что сегодня в колонне Марша защитников Отечества шло «много людей, которые действительно заслуживают высокой государственной награды». Также, отметил он, этого ордена заслуживают люди, содержащиеся в СИЗО по «делу Шеремета». Он назвал имена Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

«Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает», – сказал Положинский.

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Тэги: орден, музыканты

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