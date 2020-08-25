Глава Тувы повторно заразился коронавирусом
В видеообращении он сказал, что находится в больнице. Второй раз болезнь у него протекает иначе, он страдает от сильных головных болей.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что вновь заразился коронавирусом.
В видеообращении он сказал, что находится в больнице. По словам руководителя республики, второй раз болезнь у него протекает иначе, он страдает от сильных головных болей.
Накануне ученые из Гонконга сообщили, что получили доказательства возможности повторного заражения коронавирусом
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