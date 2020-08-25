Україна не продається: обурені люди виступили проти Порошенко та проплаченого мітингу під час Маршу захисників в Києві

Сьогодні, 24 серпня, під час Маршу захисників України, охорона Порошенко відштовхувала тих українців, які виступали проти політичної агітації колишнього Президента під час виступу на Європейській площі

Сьогодні, 24 серпня, під час Маршу захисників України, охорона Порошенко відштовхувала тих українців, які виступали проти політичної агітації колишнього Президента під час виступу на Європейській площі, і вимагали від нього припинити скуповувати “підтримку” народу з метою дестабілізації ситуації в країні.

Про це повідомили журналісти, що знаходилися на місці подій.

Колона людей підійшла до сцени, де виступав колишній Президент та звернулись до нього із промовою.

“Порошенко, схаменіться. Припиніть розколювати наш народ. Ви колишній Президент. Сьогодні велике свято для нашого народу, нашої країни. Припиніть перетворювати цей день в чергову виставу, а привітання у агітаційну промову! Заберіть свої гроші та залиште нашу країну у спокої!”, – звернувся один із учасників акції.

Проте охорона Порошенка почала виштовхувати їх, а щирі “україномовні” прихильники екс Президента почали нецензурну лайку російською мовою.

За словами присутніх українців, Марш захисників України мав би бути добровільною ходою патріотів та людей, що боронять наші землі, а колишній Президент разом із своєю партією перетворили його на піар привід для агітації до майбутніх виборів.

“Нам намагаються нав’язати, що нам необхідно боятися ворогів із зовні. Проте справжній ворог знаходиться всередині нашої країни. Адже, як по іншому можна назвати дії колишнього Президента, який проплачує участь людей на марші та намагається повернути собі втрачену владу. Порошенко досі не може визнати свою поразку. Своїми діями він вносить розбрат серед українців. Нам дуже захотілось нагадати цьому псевдо Гетьману, що цей марш був організований на честь України і головною умовою була відсутність політичної агітації, а він на кожному кроці вивісив прапор своєї партії ”, – прокоментував один із учасників маршу.

На думку протестуючих, це ганебно використовувати таке свято для власної агітації та приниження діючої влади в очах народу.

“Так як Порошенко ховається за спинами своїх охоронців та проплачених мітингарів ми вирішили звернутись до нього біля його власного офісу. Пане колишній Президент, хочемо нагадати вам, що народ обрав нового Президента, а ви своїми діями вводите людей в оману, розколюючи народ, а сила, як вам відомо, в єдності! Ми не дамо вашим політичним амбіціям зруйнувати нашу Батьківщину!” – підсумував активіст.

Нагадаємо, сьогодні по всій країні проходить святкування 29-ої річниці із дня Незалежності України.