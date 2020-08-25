С 1 сентября минимальная зарплата в Украине повысится до пяти тысяч гривен.
С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составит пять тысяч гривен. С начала следующего года ее намерены повысить до шести тысяч.
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, по инициативе президента повысила минимальную зарплату до пяти тысяч гривен с 1 сентября. Такое решение поддержали 326 народных депутатов.
Напомним, власти запланировали три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 января 2021 года минималка вырастет до 6000 грн (+1000 грн, или +20%), с 1 июля 2021 года – до 6500 грн (+500 грн, или +8,3%)
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал цель повышения «минималки» – увеличение поступлений в бюджет.
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В Украине при нынешней экономической динамике повышать уровень минимальной зарплаты следовало бы на 8%, а не на 13%, как это предлагает сделать правительство.