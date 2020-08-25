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14:28 25 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тихановская рассказала депутатам Европарламента о белорусской революции

Светлана Тихановская выступила по видеосвязи перед членами комитета по иностранным делам Европейского парламента.

По словам Светланы Тихановской, то, что происходит в Беларуси сейчас – это «демократическая революция», в ходе которой участники мирных протестов, подвергаясь насилию со стороны силовых структур, требуют лишь одного – честных выборов и соблюдения их базовых гражданских прав.

«Мы уже не оппозиция, мы – большинство граждан», – заявила она.

Тихановская подчеркнула, что белорусская революция, направленная против авторитарного режима Лукашенко, «не является геополитической», то есть не направлена ни против России, ни против Евросоюза. При этом Беларусь – это часть Европы, и граждане страны разделяют европейские ценности, отметила Тихановская.

Оппозиционный кандидат заявила также, что протестующие готовы к диалогу с властями, и поблагодарила европейские структуры и политиков демократических стран за поддержку протестующих белорусов.

По официальным данным, Светлана Тихановская получила на выборах 9 августа 10% голосов избирателей, в то время как действующий президент Александр Лукашенко – 80%. Оппозиция не признала итоги голосования, предъявив доказательства многочисленных фальсификаций.

Европейский союз и другие страны Запада не признали итоги выборов президента Беларуси.

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Тэги: революция, Республика Беларусь, Светлана Тихановская

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