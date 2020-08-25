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15:31 25 Августа 2020 Просмотров 1645   КомментариевКомментарии

Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ

Лидер партии «Батькивщина» находится в тяжелом состоянии.

Состояние лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом РБК-Украина стало известно из достоверных источников.

Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39.

В то же время сообщается, дочь Тимошенко — Евгения и зять — Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

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Тэги: Юлия Тимошеко

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