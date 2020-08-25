В Украине хотят продлить карантин до 1 ноября

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского.

В Украине за минувшие сутки, 24 августа, зафиксировано более 1,6 тысяч (1658) новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского.