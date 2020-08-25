Президент США проиграл суд порноактрисе

Американская порноактриса Сторми Дэниелс, в которой был роман с президентом США Дональдом Трампом, отсудила у него 44 тысячи долларов. Звезда фильмов для взрослых выиграла очередной иск в многолетней судебной тяжбе с Дональдом Трампом. Высший суд Лос-Анджелеса постановил, что политик обязан оплатить расходы актрисы на юристов. Сумма выплаты составляет 44 тысячи долларов.