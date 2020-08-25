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16:25 25 Августа 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Президент США проиграл суд порноактрисе

Дональд Трамп должен заплатить порнозвезде Сторми Дэниелс 44 тысячи долларов.

Американская порноактриса Сторми Дэниелс, в которой был роман с президентом США Дональдом Трампом, отсудила у него 44 тысячи долларов. Звезда фильмов для взрослых выиграла очередной иск в многолетней судебной тяжбе с Дональдом Трампом. Высший суд Лос-Анджелеса постановил, что политик обязан оплатить расходы актрисы на юристов. Сумма выплаты составляет 44 тысячи долларов.

Сама Дэниелс отреагировала на решение суда словами «Еще одна победа».

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Тэги: дональд трамп, Сторми Дэниелс

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