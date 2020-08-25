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Главная » Мир » Политика
16:46 25 Августа 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Польше установили памятную доску Героям Небесной Сотни

В Польше установили памятную доску Героям Небесной Сотни и жертвам российской агрессии в Украине

Автором памятной доски стал творческий коллектив Львовской национальной академии искусств. На здании посольства Украины в Польше установили памятную доску Героям Небесной Сотни и жертвам российской агрессии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Польше.

В открытии таблицы приняли участие: директор Департамента международного сотрудничества Минкультуры и национального наследия РП Уршула Шльонза, заместитель директора Восточного департамента МИД Польши Томаш Орловский, Бурмистр района центра города в Варшаве Александр Ференс, представители дипломатического корпуса, представители украинской общины «, – говорится в сообщении.

Автором памятной доски стал творческий коллектив Львовской национальной академии искусств под руководством заведующего кафедрой художественного стекла Михаила Бокотея и преподавателей кафедры Остапа Иванишина и Любомира Секача

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Тэги: Польша, российская агрессия, герои небесной сотни, памятная доска

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