В Польше установили памятную доску Героям Небесной Сотни и жертвам российской агрессии в Украине

Автором памятной доски стал творческий коллектив Львовской национальной академии искусств. На здании посольства Украины в Польше установили памятную доску Героям Небесной Сотни и жертвам российской агрессии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Польше.

В открытии таблицы приняли участие: директор Департамента международного сотрудничества Минкультуры и национального наследия РП Уршула Шльонза, заместитель директора Восточного департамента МИД Польши Томаш Орловский, Бурмистр района центра города в Варшаве Александр Ференс, представители дипломатического корпуса, представители украинской общины «, – говорится в сообщении.

Автором памятной доски стал творческий коллектив Львовской национальной академии искусств под руководством заведующего кафедрой художественного стекла Михаила Бокотея и преподавателей кафедры Остапа Иванишина и Любомира Секача

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