Високосный сентябрь 2020 в Украине: прогнозы и риски

Эксперт по экономическим и юридическим вопросам Инна Бурба делилась с нашим изданием прогнозами, каким будет первый месяц осени для экономики и социальной сферы Украины.

Осень для Украины традиционно пора не только дождей и пасмурной погоды, но и разного рода потрясений. Особенно, в високосном году, которым является 2020-й. Несмотря на то, что украинцы и так уже достаточно натерпелись от эпидемии COVID-19 за последние полгода, близится сентябрь, который готовит свои сюрпризы.

Усиление карантина

Если второй квартал текущего года показал стремительное падение ВВП – на 11%, то в лето украинская экономика вошла с некоторым облегчением. Карантин был ослаблен, многие компании возобновили работу, и страна постепенно, хотя и медленно, стала возвращаться в привычный жизненный ритм.

В то же время, стоит учитывать, что прогнозируемые показатели заболеваемости COVID-19 до сих пор не достигнуты, из-за чего существует высокий риск возникновения второй волны заболеваний. Уже сейчас некоторые регионы перешли в красную зону, что повлекло за собой новое ужесточение карантинных мер. Если тенденция сохранится, экономика получит новый удар. И в этом смысле сентябрь будет решающим, считает Инна Бурба.

Курс гривны

В июле все с тревогой наблюдали резкое падение курса национальной валюты. Связано это было не с пандемией или неудачными действиями правительства, как считали некоторые, а со сменой главы НБУ. Сейчас курс достаточно уверенно закрепился на уровне 27,5 грн за доллар, а в сентябре имеет шансы стабилизироваться в пределах 26,5-27,5 гривен. Возможны скачки в обе стороны – как к 26, так и к 28, но они будут кратковременными. Некоторую надежду на укрепление нацвалюты дают экспорт продукции, который держится на высоком уровне (цены только на экспортную пшеницу выросли на 5-7%), а также возобновление поддержки МВФ и Еврокомиссии.

Повышение минимальной заработной платы

С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине вырастет почти на 300 грн – до 5000 грн. За счет этого вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Вместе с этим следует ожидать увеличения налоговой нагрузки на бизнес, как основной источник пополнения бюджета. Однако, в сентябре она будет совсем незначительной: так, для «единщиков» с 1 сентября ЕСВ вырастет с 1039 до 1100 грн. Не вызовет повышение минималки и серьезной нагрузки на госбюджет, поскольку будет происходить в три этапа. Планируется, что с 1 января следующего года «минималка» вырастет уже до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Уровень безработицы

Здесь результаты, увы, более чем неутешительные: в условиях COVID Кабмин вынужден был скорректировать рост безработицы с 8.2 до 9,4% в текущем году. Однако, этот показатель не учитывает скрытую безработицу (когда работник вынужден соглашаться на неполную рабочую неделю или день), поэтому реальный рост числа безработных рискует вырасти до 20%, прогнозирует Инна Бурба. Действующие сегодня государственные программы по поддержке занятости не в состоянии снизить темпы роста безработицы. Больше других страдают молодежь и трудовые мигранты. Ведь пока границы закрыты, украинцы не могут попасть на заработки и вынуждены искать работу на месте.

Новый учебный год

С 1 сентября заработают все учебные заведения, находящиеся в зеленых, желтых и оранжевых зонах. А вот жителям красных предстоит и дальше пользоваться дистанционным обучением.

Уже сейчас школы и вузы массово запасаются бесконтактными термометрами, медицинскими масками и санитайзерами. Кроме того, руководству учебных заведений предстоит разработать разные маршруты для учеников, чтобы максимально изолировать классы и разные возрастные группы друг для друга.

Что в итоге из этого получится, пока сказать сложно. Однозначно можно сказать лишь одно: проблем хватит всем – и детям, и родителям, и учителям, подчеркивает Инна Бурба.

Резюме

Главной опасностью для украинцев в сентябре останется возможная вторая волна пандемии, считает эксперт. Если она начнется, страну снова ждет падение ВВП и рост курса валют.

При более благоприятном стечении обстоятельств, сохраняется надежда на стабилизацию. Курс гривны зафиксируется в узких границах, а падение ВВП замедлится.

Основными проблемами останутся недостаток инвестиций и рост безработицы. Активная часть украинцев рискует остаться без финансовой подушки безопасности, долгое время не имея возможности найти нормальную работу в Украине или уехать работать за рубеж.

Тем не менее, даже в случае неблагоприятного развития событий, глобальных потрясений в сентябре украинцам ждать не стоит, считает Инна Бурба.