Украинские атлетки завоевали два «золота» и два «серебра» на этапе Бриллиантовой лиги
Второй в сезоне этап Бриллиантовой лиги состоялся в Стокгольме. Два «золота» и два «серебра» завоевали украинские легкоатлетки.
На втором в сезоне этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в Стокгольме, в секторе для прыжков в высоту снова не было равных украинским высотницам Ярославе Магучих и Юлии Левченко.
Так же, как и неделю назад в Монако золотую медаль завоевала Магучих, которая прыгнула на 2 метра.
Кроме того, в секторе для прыжков в длину золотую медаль завоевала Марина Бех-Романчук, которая прыгнула на 6,85 метра.
Для Марины это лучший личный результат сезона.
Вторая позиция у Катрин Ибаргуэн из Колумбии, третьей стала представительница Швеции Санья Хадда.
Стоит добавить, что серебряную медаль в столице Швеции завоевала еще одна украинка. Анна Рыжикова с результатом 55,19 секунды заняла второе место в беге на 400 метров с барьерами, уступив победительнице соревнований Фемке Бол из Нидерландов полсекунды.
Левченко покорился результат 1,98 м.
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