«Барселона» пригрозила Месси судом
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил клубу о своем желании покинуть команду. В клубе дали понять, что не исключают судебной тяжбы.
Месси сообщил о переходе из клуба после разгромного поражения каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии». «Барселона» проиграла со счетом 2:8. Впервые с 2014 года клуб остался без трофеев в сезоне.
Поражение завершило сложный сезон для «Барселоны» и спровоцировало один из самых серьезных кризисов в истории клуба, который привел к отставкам в руководстве команды.
«Барселона» подтвердила Associated Press, что Месси отправил клубу документ, в котором выражается желание покинуть команду. Но в клубе дали понять, что не исключают судебной тяжбы.
Спор вращается вокруг пункта контракта Месси.
«Барселона» сообщила, что в документе, отправленном Месси, упоминается пункт, позволяющий ему покинуть клуб бесплатно в конце сезона. Однако клуб заявил, что крайний срок для вступления в силу этого пункта закончился в июне, и он обратится за юридической консультацией.
Контракт Месси также содержит пункт о выкупе за 700 миллионов евро (826 миллионов долларов).
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. За эти годы он шесть раз становился обладателем награды «Золотой мяч» как лучший игрок мира и помог клубу выиграть 10 титулов испанской лиги и четыре короны Лиги чемпионов.
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