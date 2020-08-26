Глава Госдепа США предупредил Россию о санкциях из-за отравления Навального

Заявление Государственного секретаря США Майкла Помпео размещено на сайте Государственного департамента США.

США глубоко обеспокоены предварительно распространенными выводами медицинских экспертов Германии, из которых следует, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен.

Если имеющиеся сообщения будут подтверждены, Соединенные Штаты поддержат призыв Европейского союза к всеобъемлющему расследованию и будут готовы оказать содействие такому расследованию.

Семья Навального и народ России заслуживают проведения всеобъемлющего и прозрачного расследования и привлечения причастных лиц к ответственности. Наши мысли – с семьей Алексея Навального и мы надеемся на его полное выздоровление, говорится в заявлении Помпео, опубликованном 25 августа.

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