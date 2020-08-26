«Динамо» под руководством Луческу выиграло Суперкубок Украины
«Динамо» под руководством экс-наставника «Шахтера» Мирчи Луческу со счетом 3:1 победило «Шахтер» и завоевало Суперкубок Украины.
В первую треть часа игры каждая из команд упустила по одному моменту, которые не реализовали Супряга у киевлян и Додо у дончан.
На 20-й минуте Динамо добилось своего после отличной комбинации. Сидорчук подключился к атаке, получил пас от Жерсона Родригеша и навесил на Де Пену, который головой отправил мяч в сетку.
На исходе получаса игры с лишним счет стал 2:0. Родригеш примчался с мячом с центра поля и технично пробил из-за пределов штрафной, перебросив Пятова.
Спустя шесть минут Шахтер сократил отставание к минимуму. Додо навесил в штрафную, а там Мораес переиграл защитника на втором этаже и головой отправил мяч в угол ворот.
Еще до перерыва чемпион мог установить равновесие, но после удара Тете с линии штрафной обладателя Кубка Украины спасла перекладина.
В итоге Динамо не только не позволило Шахтеру сравнять счет, но и увеличило свой перевес. Это Андриевский после розыгрыша углового навесил на Соля, а тот ударом головой не оставил шансов Пятову.
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