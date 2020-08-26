Может ли Украина позволить себе повышение минимальной заработной платы

Аналитики банков и инвестиционных компаний комментируют сможет ли Украина сейчас позволить себе повышение минимальной заработной платы.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поэтапное увеличение минимальной заработной платы до 6500 грн. Близость местных выборов, как правило, часто подталкивает власти к таким решениям. В часности — повышение минимальной заработной платы.

Вчера, 25 августа, Верховная Рада выполнила первую часть этого плана и повысила минимальную зарплату до 5 тысяч гривен.

«Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный президентом Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021 до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть — мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен», — цитирует Зеленского пресс-служба его Офиса.

Он добавил, что после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 3963, предусматривающий изменения в госбюджет. Законопроект предлагает с 1 сентября увеличить минимальную зарплату на 5,86% – до 5000 гривен.

Ранее Кабинет Министров Украины заявил о повышении минимальной заработной платы с сентября 2020 года до 5 тыс. грн, с января 2021 года — до 6 тыс. грн и с июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

В Министерстве финансов Украины утверждают, что благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко утверждает, что повышение минималки не отразится на инфляции. «Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году (когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 гривен. — Ред.). Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления», — уверен Шевченко.

«НВ-Бизнес» спросил у аналитиков банков и инвестиционных компаний, сможет ли Украина сейчас позволить себе повышение минимальной заработной платы.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов

«В экономике сохраняется существенная неопределенность, о чем свидетельствует сильный разброс макроэкономических прогнозов даже на текущий год, две трети которого уже позади. При этом ситуация с балансом государственных финансов вдвойне неопределенная: помимо макроэкономических вызовов, необходимо выравнивать уже имеющийся крупный дефицит. В то же время бюджет на 2021 год строится на довольно высокой инфляции и среднегодовом курсе 29,1 грн/доллар, а эти факторы уже дважды не оправдывали ожидания по сбору доходов. Но даже в условиях прогнозируемого ускорения инфляции план повышения минимальной зарплаты предполагает ее рост на 30% в среднем по 2021 году, тогда как правительство прогнозирует рост номинального ВВП на 13%, а НБУ — лишь на 10%. Соответственно, появляется большой риск консервации высокого бюджетного дефицита на неопределенный срок, что в свою очередь создает угрозы для макрофинансовой стабильности».

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук

«Если имеется ввиду планируемое повышение минимальной зарплаты в этому году до 5000 грн с 1 сентября, то вместе с соответствующим повышением окладов работников бюджетной сферы на 6% это приведет к увеличению расходов бюджета текущего года на 4 млрд грн (по оценкам авторов законопроекта). Такая сумма не является критической для бюджета, планируемый дефицит которого в апреле был пересмотрен почти до 300 млрд грн. Кроме того, финансирование этих затрат частично будет обеспечено повышением соответствующих налогов на оплату труда (более 0,5 млрд грн), остальная часть — за счёт экономии на обслуживании долга (из-за более сильного обменного курса и меньшего объема заимствований).

Хотя в условиях экономического спада, вызванного пандемией, фискальное стимулирование может быть одним из рецептов скорейшего восстановления экономики, в прошлые годы повышение социальных стандартов имело небольшой мультипликативный эффект на реальный сектор, и в то же время существенно ускоряло инфляцию. Скорее всего, в текущих условиях основной эффект от повышения минимальной заработной платы и окладов работников бюджетной сферы будет состоять в небольшом ускорении инфляции, учитывая масштаб повышения.

В то же время, оглашенное резкое повышение минимальной заработной платы в следующем году может иметь более пагубное влияние на экономику из-за ускорения инфляции, усиления давления на малый и средний бизнес, ухудшения устойчивости госфинансов и так далее».

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко

«Повышение минимальной зарплаты на 20−30% в следующем году является неразумным решением. Это значительное увеличение, которое несомненно повлечет увеличение государственных расходов, поскольку тарифная сетка зарплат в государственном и бюджетном секторах привязана к размеру минимальной зарплаты. Таким образом, повышение минимальной зарплаты, приведет к необходимости пересмотра всей сетки зарплат в этих секторах. Увеличение бюджетных расходов, связанных с ростом зарплат, не подкреплено соответствующим ростом доходов бюджета в следующем году. Рост экономики, ожидаемый в следующем году, будет лишь восстановлением после глубокого экономического провала по результату 2020 года. Тем более, этот рост зарплат точно не будет подкреплен соответствующим ростом производительности труда, и это приведет к усилению инфляции. Помимо роста зарплаты правительство планирует заложить в бюджет значительные расходы на строительство дорог. Никуда не уйдет проблема пандемии, что также будет требовать дополнительных бюджетных ассигнований. Скорее всего, уже на стадии планирования бюджета окажется, что ожидаемый дефицит бюджета превысит ориентир МВФ по дефициту бюджета в 3% ВВП. Пока сложно представить, как такой дефицит бюджета будет представлен в скором времени МВФ, когда правительство начнет новый раунд переговоров о выделении нового транша финансовой помощи стране. Столь значительное увеличение минимальной зарплаты приведет и к увеличению издержек на оплату труда и в частном секторе. Это означает, что у предприятий будет оставаться меньше средств на инвестиционные цели. Рост зарплат провоцирует рост потребления, однако учитывая структуру ВВП Украины, где и так основным драйвером роста является частное потребление, дополнительное стимулирование частного потребления нецелесообразно. Помимо ожидаемого роста инфляции, это также приведет к росту спроса на импорт потребительских товаров, а значит, ухудшению торгового баланса страны».

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