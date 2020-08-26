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Главная » Украина » Общество
13:43 26 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Правительство Украины узаконило феминитивы для профессий

Если сотрудница захочет, она может стать инженеркой или социологиней.

В Украине официально разрешили использовать феминитивы в названиях профессий.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Теперь в документации отдела кадров каждого предприятия в Украине с августа 2020 года   по желанию можно указывать название любой должности, на которую взяли женщину, с использованием феминитивов.

Соответствующий приказ утвердило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Раньше в классификаторе профессий все названия автоматически использовались в мужском роде. В женском роде были только исключения вроде «швеи» и «экономки».

Теперь любая сотрудница сможет адаптировать название своей профессии, если захочет. Вместо «инженера» можно писать «инженерка», вместо «социолога» стать «социологиней» и т. д.

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Тэги: феминитивы, феминитивы для профессий

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