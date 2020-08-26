Правительство Украины узаконило феминитивы для профессий
Если сотрудница захочет, она может стать инженеркой или социологиней.
В Украине официально разрешили использовать феминитивы в названиях профессий.
Соответствующий указ опубликовали на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Теперь в документации отдела кадров каждого предприятия в Украине с августа 2020 года по желанию можно указывать название любой должности, на которую взяли женщину, с использованием феминитивов.
Соответствующий приказ утвердило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Раньше в классификаторе профессий все названия автоматически использовались в мужском роде. В женском роде были только исключения вроде «швеи» и «экономки».
Теперь любая сотрудница сможет адаптировать название своей профессии, если захочет. Вместо «инженера» можно писать «инженерка», вместо «социолога» стать «социологиней» и т. д.
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