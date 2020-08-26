Белорусский рубль рекордно подешевел
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 26 августа курс доллара США вырос на 4,5 копейки и достиг без малого 2,65 белорусского рубля – это абсолютный максимум.
Еще сильнее – на 5,2 коп. – вырос курс евро, приблизившийся к 3,13 бел. руб., это тоже самый высокий курс за всю историю, с учетом проводившихся в прошлом деноминаций белорусской валюты.
Курс российского рубля вырос меньше – на 1 коп. и составил 3,5 бел. рубля за 100 российских.
В обменных пунктах Минска и других белорусских городов курсы валют, естественно, выше биржевых. Евро продают за 3,3 бел. рубля, доллар – около 2,8.
Падение курса национальной валюты аналитики связывают с политическими потрясениями в Беларуси.
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