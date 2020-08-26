НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
13:04 26 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Белорусский рубль рекордно подешевел

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 26 августа курс доллара США вырос на 4,5 копейки и достиг без малого 2,65 белорусского рубля – это абсолютный максимум.

Еще сильнее – на 5,2 коп. – вырос курс евро, приблизившийся к 3,13 бел. руб., это тоже самый высокий курс за всю историю, с учетом проводившихся в прошлом деноминаций белорусской валюты.

Курс российского рубля вырос меньше – на 1 коп. и составил 3,5 бел. рубля за 100 российских.

В обменных пунктах Минска и других белорусских городов курсы валют, естественно, выше биржевых. Евро продают за 3,3 бел. рубля, доллар – около 2,8.

Падение курса национальной валюты аналитики связывают с политическими потрясениями в Беларуси.

Источник:
Тэги: белорусский рубль, Республика Беларусь

Новости по теме

Тихановская рассказала депутатам Европарламента о белорусской революции

Светлана Тихановская выступила по видеосвязи перед членами комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Евросоюз дал бастующим белорусам 53 миллиона евро

Общенациональная забастовка была объявлена с требованиями отставки Александра Лукашенко и наказания причастных к насилию со стороны силовиков.

Оппозиция Беларуси объявила о подготовке к референдуму

Координационный совет Беларуси объявил о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты