Двое военнослужащих подорвались на противопехотной мине на Донбассе

Двое военнослужащих подорвались на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2.

В течение минувших суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, выстрелив из гранатомета. Кроме того, двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие подрыва на противопехотной мине. Об этом в среду, 26 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там отметили, что накануне на большинстве участков соблюдался режим тишины, зафиксирован лишь один факт нарушения.

«В частности, вблизи хутора Вольный враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет», – говорится в утренней сводке.

Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

«Военные были оперативно доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет», – добавили в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Кроме того, в штабе отметили, что за минувшие сутки сотрудниками Нацполиции совместно с представителями Госпогранслужбы и ГСЧС в одном из разрушенных домов Новотроицкого (Донецкая обл.) обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, среди которых несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данному факту возбуждено уголовное производство.

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