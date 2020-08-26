НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
16:32 26 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

От 70 до 100 миллионов людей оказались в нищете из-за пандемии COVID-19

Представитель Всемирного банка сообщил, что кредиторы должны сократить объем долга бедных стран из группы риска.

Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 миллионов людей, возможно, вернулись в крайнюю бедность. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает Укринформ.

Он также допустил, что «это число может возрасти», если пандемия затянется или ситуация в связи с ней усилится.

Поэтому, как отметил Малпасс, «крайне важно», чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран из группы риска, уйдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности.

Согласно предварительным оценкам Всемирного банка, крайняя нищета через COVID-19 грозила 60 миллионам человек.

Источник:
Тэги: бедность, нищета, пандемия, коронавирус

Новости по теме

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 20 миллионов

В мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 20 млн человек, более 732 тысяч человек умерли.

ВОЗ заявила о «затяжном характере» пандемии коронавируса

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения собирается на заседание в четвертый раз с начала пандемии.

Европа готовится ко второй волне пандемии коронавируса

В странах Европы предполагают, что вероятная вторая волна COVID-19. Усиление ограничительных мер реально из-за новых вспышек заболевания.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
На Берлинском кинофестивале отныне будут вручать только гендерно нейтральные призы

21:00  Мир

СБУ блокировала деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов

19:00  Украина

В США арестовали кибер-преступника из России

18:00  Мир

Байден обещает поставки летального оружия Украине, если выиграет на выборах в США

17:00  Мир

От 70 до 100 миллионов людей оказались в нищете из-за пандемии COVID-19

16:32  Мир

Елену Кравец заменят четыре актрисы: звезда «Квартала» заболела COVID-19

16:04  Украина

Роман Агаты Кристи «Десять негритят» будет переименован

16:04  Мир

В Украине продлевают карантин и закрывают границы

15:36  Украина

Усэйн Болт заразился коронавирусом

15:23  Мир

Двое военнослужащих подорвались на противопехотной мине на Донбассе

15:00  Украина

Из-за непогоды в Украине обесточены около 140 населенных пунктов

14:00  Украина

Правительство Украины узаконило феминитивы для профессий

13:43  Украина

Открыто уголовное дело из-за строительства банка Аркада

13:34  Украина

Белорусский рубль рекордно подешевел

13:04  Мир

Ученые доказали, что первые микроорганизмы могли попасть на Землю из космоса

12:50  Мир

Может ли Украина позволить себе повышение минимальной заработной платы

12:09  Украина

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило 200 млрд долларов

11:27  Мир

Новости | Слоты