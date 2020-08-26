От 70 до 100 миллионов людей оказались в нищете из-за пандемии COVID-19
Представитель Всемирного банка сообщил, что кредиторы должны сократить объем долга бедных стран из группы риска.
Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 миллионов людей, возможно, вернулись в крайнюю бедность. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает Укринформ.
Он также допустил, что «это число может возрасти», если пандемия затянется или ситуация в связи с ней усилится.
Поэтому, как отметил Малпасс, «крайне важно», чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран из группы риска, уйдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности.
Согласно предварительным оценкам Всемирного банка, крайняя нищета через COVID-19 грозила 60 миллионам человек.
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