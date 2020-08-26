На Берлинском кинофестивале отныне будут вручать только гендерно нейтральные призы
Будут и другие изменения. Организаторы добавят премию жюри и уберут премию первого директора Берлинале Альфреда Бауэра из-за его связей с нацистами.
Начиная с 2021 года Берлинский кинофестиваль больше не будет награждать актеров и актрис за мужские и женские роли. На 71-м фестивале впервые вручат гендерно-нейтральные награды “Серебряный медведь” за лучшую главную роль и “Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана. Об этом сообщает Indie Wire.
“Мы считаем, что отсутствие разделения актерских наград по половому признаку приведет к повышению гендерной осведомленности в киноиндустрии”, – заявили организаторы Берлинале Мариетте Риссенбек и Карло Шатриан.
В дополнение к гендерно-нейтральным актерским премиям, директора Берлинале также подтвердили, что Берлинский кинофестиваль 2021 года будет проходить в реальном, а не виртуальном формате. А для Европейского кинорынка (EFM) готовится гибридный реально-виртуальный концепт.
В этот раз фестиваль пройдет с 11 по 21 февраля 2021 года. В списке номинаций – восемь наград:
“Золотой медведь” за лучший полнометражный фильм
Гран-при жюри
- “Серебряный медведь” за лучшую режиссуру
- “Серебряный медведь” за лучшую главную роль
- “Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана
- “Серебряный медведь” за лучший сценарий
- “Серебряный медведь” за выдающийся художественный вклад
- Приз жюри
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