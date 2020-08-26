НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
21:00 26 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Берлинском кинофестивале отныне будут вручать только гендерно нейтральные призы

Будут и другие изменения. Организаторы добавят премию жюри и уберут премию первого директора Берлинале Альфреда Бауэра из-за его связей с нацистами.

Начиная с 2021 года Берлинский кинофестиваль больше не будет награждать актеров и актрис за мужские и женские роли. На 71-м фестивале впервые вручат гендерно-нейтральные награды “Серебряный медведь” за лучшую главную роль и “Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана. Об этом сообщает Indie Wire.

“Мы считаем, что отсутствие разделения актерских наград по половому признаку приведет к повышению гендерной осведомленности в киноиндустрии”, – заявили организаторы Берлинале Мариетте Риссенбек и Карло Шатриан.

В дополнение к гендерно-нейтральным актерским премиям, директора Берлинале также подтвердили, что Берлинский кинофестиваль 2021 года будет проходить в реальном, а не виртуальном формате. А для Европейского кинорынка (EFM) готовится гибридный реально-виртуальный концепт.

В этот раз фестиваль пройдет с 11 по 21 февраля 2021 года. В списке номинаций – восемь наград:

“Золотой медведь” за лучший полнометражный фильм

Гран-при жюри

  • “Серебряный медведь” за лучшую режиссуру
  • “Серебряный медведь” за лучшую главную роль
  • “Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана
  • “Серебряный медведь” за лучший сценарий
  • “Серебряный медведь” за выдающийся художественный вклад
  • Приз жюри
Источник:
Тэги: Германия, кинофестиваль, берлин, гендерная дискриминация

Новости по теме

Правительство Германии не исключает отравление Навального

Навальный с «определенной вероятностью» мог быть отравлен, заявил представитель правительства ФРГ, упомянув «подозрительные случаи» в новейшей истории РФ.

Спикер Бундестага заявил, что режиму Лукашенко пришел конец

Спикер парламента Германии в интервью сайту Deutsche Welle заявил, что режиму президента Лукашенко в Беларуси пришел конец.

В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку

В четверг, 25 июля, в столице Германии, Берлине, была убита гражданка Украины, 25-летняя Наталья Михайлюк.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты