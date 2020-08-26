В США арестовали кибер-преступника из России
Россиянин якобы планировал скачать базу данных одной из американских компании с целью последующего шантажа, считают власти США.
Федеральный суд Лос-Анджелеса арестовал гражданина России Егора Крючкова по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.
По предварительным данным, 27-летний гражданин РФ вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании из Невады, с помощью которого он якобы планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему предприятия.
В заявлении утверждается, что россиянин предлагал ему один млн долларов за участие в реализации мошеннической схемы.
В Минюсте сообщили, что Крючков якобы планировал загрузить вредоносное программное обеспечение (ПО) в компьютерную систему этой компании. Это, как говорится в сообщении, позволило бы ему и его сообщникам получить беспрепятственный доступ к данным компании.
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