СБУ блокировала деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов

Злоумышленники по указанию кураторов размещали в соцсетях призывы к нарушению территориальной целостности Украины и пропагандировали «ЛДНР».

На Донбассе киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое «Министерство информации ДНР». Об этом в среду, 26 августа, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в группу входило пять жителей Мариуполя.

«По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей. Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации «Л/ДНР» и отделение юго-восточных областей от Украины», – говорится в сообщении.

По данным СБУ злоумышленники также призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.

Сейчас деятельность сети блокировано. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников.

В СБУ напомнили, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

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