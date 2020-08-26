В Украине продлевают карантин и закрывают границы
Премьер министр сообщил, что правительство планирует продлить карантин до ноября и закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября
Кабинет министров рассмотрит продление карантина в Украине еще на два месяца, также планируется продлить действие карантинного зонирования минимум до 1 ноября. Об этом заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, карантин планируют продлить до 31 октября
«Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим продлении карантина минимум на два месяца … до ноября он будет действовать в такой форме, как мы его применяем», – сказал Шмыгаль.
Также стало известно, что Кабинет министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября. Вместе с тем для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможен.
«Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине», – сказал премьер-министр.
Это ограничение также не будет касаться иностранных граждан, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.
«Есть соответствующие перечни, я попрошу сегодня при озвучивании этого вопроса озвучить этот перечень для того, чтобы все понимали, как будет осуществляться регулирование на границах Украины для въезда в Украину иностранных граждан», – сказал глава Кабмина.
Шмыгаль отметил, что Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующем ограничении на въезд.
По итогам заседания было принято решение продлить карантин до ноября, с 29 августа до 28 сентября запретить в Украину въезд иностранцам (кроме имеющих вид на жительство) и запретить работу ночных клубов и развлекательных заведений.
Как известно, с 24 агуста в Украине вступило в силу новое карантинное деление. В красную зону попали Черновцы, Коломыя, Самбор и ряд районов западных областей.
Текущая статистика по коронавирусу в Украине на 26.08.2020
Всего инфицировано 110085
Смертельные случаи 2354 2,1%
Выздоровели 53454 48,6%
Сейчас болеют 54277 49,3%
из них серьезные
и критические случаи 177
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