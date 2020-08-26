В Украине продлевают карантин и закрывают границы

Премьер министр сообщил, что правительство планирует продлить карантин до ноября и закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября

Кабинет министров рассмотрит продление карантина в Украине еще на два месяца, также планируется продлить действие карантинного зонирования минимум до 1 ноября. Об этом заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин планируют продлить до 31 октября

«Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим продлении карантина минимум на два месяца … до ноября он будет действовать в такой форме, как мы его применяем», – сказал Шмыгаль.

Также стало известно, что Кабинет министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября. Вместе с тем для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможен.

«Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине», – сказал премьер-министр.

Это ограничение также не будет касаться иностранных граждан, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.

«Есть соответствующие перечни, я попрошу сегодня при озвучивании этого вопроса озвучить этот перечень для того, чтобы все понимали, как будет осуществляться регулирование на границах Украины для въезда в Украину иностранных граждан», – сказал глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующем ограничении на въезд.

По итогам заседания было принято решение продлить карантин до ноября, с 29 августа до 28 сентября запретить в Украину въезд иностранцам (кроме имеющих вид на жительство) и запретить работу ночных клубов и развлекательных заведений.

Как известно, с 24 агуста в Украине вступило в силу новое карантинное деление. В красную зону попали Черновцы, Коломыя, Самбор и ряд районов западных областей.

Текущая статистика по коронавирусу в Украине на 26.08.2020



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