Роман Агаты Кристи «Десять негритят» будет переименован
Правнук писательницы Джеймс Причард заявил, что Агата Кристи, прежде всего, хотела развлечь своих читателей и не желала никого обидеть.
Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» будет переименован во Франции, сообщает Le Monde.
Новое название – «Их было десять» («Ils étaient dix») — объявили издатели.
Правнук писательницы Джеймс Причард, распоряжающийся литературным наследием Кристи, не хочет, чтобы название книги «Ten Little Niggers» (по-французски – «Dix petits nègres») кого-либо шокировало. По его мнению, Агата Кристи, прежде всего, хотела развлечь своих читателей и не желала никого обидеть.
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