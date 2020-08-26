Правнук писательницы Джеймс Причард заявил, что Агата Кристи, прежде всего, хотела развлечь своих читателей и не желала никого обидеть.

Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» будет переименован во Франции, сообщает Le Monde.

Новое название – «Их было десять» («Ils étaient dix») — объявили издатели.

Правнук писательницы Джеймс Причард, распоряжающийся литературным наследием Кристи, не хочет, чтобы название книги «Ten Little Niggers» (по-французски – «Dix petits nègres») кого-либо шокировало. По его мнению, Агата Кристи, прежде всего, хотела развлечь своих читателей и не желала никого обидеть.

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