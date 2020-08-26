Елену Кравец заменят четыре актрисы: звезда «Квартала» заболела COVID-19

Кравец не смогла принять участие в съемках нового сезона шоу.

В столичном Дворце «Украина» состоялись съемки новых выпусков проекта студии «Квартал 95» — «Вечерний квартал». Чтобы не подвергать риску здоровье зрителей, запись концерта снова проходила без публики в зале, а съемочная группа придерживалась карантинных мер безопасности.

Съемки новых выпусков «Вечернего Квартала» запомнятся и тем, что в них не участвовала Елена Кравец.

«За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов – отрицательные», — поделился актер студии Евгений Кошевой.

В новых выпусках Елену заменят сразу четыре актрисы «Женского Квартала», а именно — Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

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