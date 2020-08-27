Отец Месси уже начал переговоры с «Манчестер Сити»

Отец капитана «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе, который также является агентом игрока, уже начал переговоры с «Манчестер Сити».

Английскую сторону представляет исполнительный директор Ферран Сориано, который ранее был вице-президентом «Барсы».

«Сити» готов подписать контракт с 33-летним аргентинцем на два года с сохранением нынешней зарплаты Лео – 50 млн евро в год.

Сам игрок хотел бы снова поработать с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет «горожан».

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