Отец Месси уже начал переговоры с «Манчестер Сити»
Отец капитана «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе, который также является агентом игрока, уже начал переговоры с «Манчестер Сити».
Английскую сторону представляет исполнительный директор Ферран Сориано, который ранее был вице-президентом «Барсы».
«Сити» готов подписать контракт с 33-летним аргентинцем на два года с сохранением нынешней зарплаты Лео – 50 млн евро в год.
Сам игрок хотел бы снова поработать с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет «горожан».
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