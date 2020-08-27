НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
02:43 27 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Отец Месси уже начал переговоры с «Манчестер Сити»

Отец капитана «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе, который также является агентом игрока, уже начал переговоры с «Манчестер Сити».

Английскую сторону представляет исполнительный директор Ферран Сориано, который ранее был вице-президентом «Барсы».

«Сити» готов подписать контракт с 33-летним аргентинцем на два года с сохранением нынешней зарплаты Лео – 50 млн евро в год.

Сам игрок хотел бы снова поработать с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет «горожан».

Источник:
Тэги: футбол, Лионель Месси, Манчестер Сити

Новости по теме

«Барселона» пригрозила Месси судом

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил клубу о своем желании покинуть команду. В клубе дали понять, что не исключают судебной тяжбы.

Месси решил уйти из «Барселоны»

После вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов лидер «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть команду в 2021 году.

Месси установил исторический рекорд чемпионатов Испании

Лео в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, тем самым побив давний рекорд чемпионатов Испании.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты