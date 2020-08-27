В Украине за сутки зафиксировано рекордное количество смертей с начала пандемии

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1974 человек, зафиксировано 49 летальных случаев, 763 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро четверга, 27 августа.

В Украине зафиксировано рекордное количество летальных случаев. Предыдущий антирекорд был установлен 20 августа, тогда умерло 40 пациентов с COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 112 059 человек, из них 54 217 выздоровели, летальных исходов — 2403.

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