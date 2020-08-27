Немецкие врачи предполагают, что Навального отравили «Новичком»

Берлинские врачи обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи покушения на Навального с отравлением Емельяна Гебрева.

Об этом говорится в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat. Предположительно, в обоих случаях использовалось боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия семейства «Новичок». Оно было разработано в СССР и РФ под контролем спецслужб.

По утверждению авторов публикаций, немецкие врачи склоняются к мысли, что в обоих случаях использовались одинаковые или схожие нервно-паралитические фосфороорганические вещества: Гебрев сразу после отравления жаловался на зуд в глазу, а затем потерял сознание и впал в кому. Схожие симптомы с быстрой потерей сознания и поражением нервной системы выявлены и у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

По данным Der Spiegel и Bellingcat, специалисты считают, что Навального отравили веществом из группы органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и «Новичок».

Емельяна Гебрева отравили в апреле 2015 года. При этом пострадали его сын и один из партнеров по бизнесу, которым тоже стало плохо. Врачи пришли к выводу, что Гебрев был отравлен, однако определить состав яда не смогли.

Через месяц Гебрева выписали из больницы, но спустя еще месяц он снова был госпитализирован с признаками отравления. Предполагается, что он пережил второе покушение.

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