Экс-глава Роснефти возглавил правление Укрзализныци

Кабинет Министров назначил председателем правления акционерного общества «Укрзализныци» Владимира Жмака.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду.

В мае 2019 года Жмак был назначен независимым членом набсовета международного аэропорта «Борисполь»; в 2015-2016 годах он занимал должность первого заместителя председателя Одесской обладминистрации; кроме того, Жмак занимал должность исполнительного директора российско-британского нефтегазового холдинга ТНК-ВР, а после его поглощения «Роснефтью» возглавлял «Роснефть-Украина»; как советник президента «Киевстара» он отвечал за развитие новых направлений бизнеса.

В апреле Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества «Укрзализныця» Ивана Юрика вместо Желько Марчека, который занимал данную должность с февраля.

В январе Кабмин уволил Евгения Кравцова с должности предправления «Укрзализныци».