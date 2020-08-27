Юридическое сопровождение IT-компаний: когда необходимо и особенности процедуры
Юридическое сопровождение IT-бизнеса — гарантия правовой безопасности деятельности.
Юридическое сопровождение IT-бизнеса — гарантия правовой безопасности деятельности. В услуге нуждаются не только стартаперы, но и опытные предприниматели, ведь для того, чтобы предотвратить проблемы в правовом поле нужно постоянно отслеживать изменения законодательных норм, вовремя на них реагировать.
Что включает в себя правовая защита IT-компаний
Все юридические услуги для IT-компаний можно отнести к одному из двух масштабных направлений:
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Мониторинг процессов, обеспечивающих жизнедеятельность организации. Чтобы фирма успешно функционировала, важно создать благоприятные условия для всей команды, которая трудится над общими задачами. Задача юристов в этом случае заключается в урегулировании споров, разногласий между руководителями и подчиненными, грамотном построении взаимоотношений с поставщиками, подрядчиками, модернизации тендерных процессов. Юрист возьмёт на себя защиту коммерческой тайны, отстоит права интеллектуальной собственности.
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Вывод украинского IT-продукта на международный рынок. Отечественные компании всё чаще масштабируют бизнес, и не ограничиваются только лишь внутренним рынком. Таким фирмам IT-юристы помогают вывести приложения на популярные площадки, создают правила пользования продуктом, защищают персональные данные, смежные права.
Грамотное юридическое сопровождение IT-компаний позволяет выйти предпринимателям на новый уровень развития, значительно приумножить доходы, при этом обезопасив себя от судебных разбирательств как с государственными органами, так и с партнёрами, клиентами.
Самые востребованные юридические услуги в сфере IT:
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Защита интеллектуальной собственности: оформление патентов, авторских прав, восстановление нарушенных прав.
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Охрана коммерческой тайны: анализ имеющейся документации, определение, какая информация относится к коммерческой, ограничение доступа к таким данным.
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Сопровождение договорной деятельности: изучение целесообразности заключения той или иной сделки, анализ текста документа, установление чётких обязанностей сторон.
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Оформление стартапов: юридическое сопровождение IT-проектов, которые находятся на начальной стадии развития — это половина пути к успешной реализации.
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Регистрация новоиспечённых компаний: представительство интересов фирмы в государственных органах, помощь в выборе оптимальной формы ведения бизнеса, предоставление консультаций по налоговым и другим правовым вопросам.
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Организация качественного корпоративного управления: урегулирование взаимоотношений между собственниками, руководителями и подчинёнными, сотрудниками между собой.
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