Тищенко исключает силовой вариант возврата украинских земель

Нардеп призвал соседей «очнуться» и вспомнить, что когда-то Украина и Россия были братскими народами. В данном контексте политик заявил, что «если кто-то претендует на право быть старшим братом, то в семье старшие никогда не обижали младших.

Донбасс – это не потерянная территория. Об этом в интервью YouTube-каналу «Ходят Слухи» заявил замглавы фракции «Слуга народа» народный депутат Николай Тищенко.

Также он подчеркнул, что категорически исключает силовой вариант возврата украинских земель. Донбасс, по его мнению, можно вернуть только успехами Украины, примером ее развития и процветания.

«В Донецке живут украинцы. Мы не можем заниматься братоубийственной войной. Это настоящая, не гражданская война. Это война за нашу независимость. Мы, украинский народ, отстаиваем свои интересы. Это наши украинские территории», – прокомментировал Тищенко.

Нардеп призвал соседей «очнуться» и вспомнить, что когда-то Украина и Россия были братскими народами. В данном контексте политик заявил, что «если кто-то претендует на право быть старшим братом, то в семье старшие никогда не обижали младших.

Кроме того, по словам Тищенко, на сегодняшний день ключевым приоритетом для власти является достижение мира, проведение демократических выборов, возвращение под контроль украинской границы и воссоединение семей. Нардеп подчеркнул, что это касается как Донбасса, так и Крыма.

В то же время Тищенко подчеркнул, что переселенцам сейчас очень сложно. Для них никто ничего не делает. Как утверждает нардеп, переселенцы, несмотря ни на что продолжают оставаться настоящими украинцами независимо от того, на каком языке говорят. Потому что они выбрали Украину и считают ее своей Родиной.

Также политик напомнил, что не понаслышке знает о проблемах переселенцев. Его супруга родом из Донецка. И вся его семья беженцы. Они под бомбежками приехали в Киев.