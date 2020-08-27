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Главная » Украина » Общество
13:55 27 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В попурри можно – Офис Президента отреагировал на скандал вокруг концерта ко Дню Независимости

Украинские звезды сделали попурри на популярные песни без разрешения авторов.

В Украине 24 августа на День Независимости во время торжественного празднования прозвучало 17-минутное попурри «Музыкальная история Независимости», где украинские исполнители спели популярные песни последних десятилетий.

Не все украинцы оценили выступление звезд, так как некоторые песни исполнялись на российском языке. Кроме того, музыкальные коллективы «Бумбокс» и «Океан Эльзы» заявили, что их песни использовали без разрешения.
В Офисе Президента отреагировали на скандала и заявили, что в попурри не было нарушения авторских прав.

«Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» допускает без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования», — отметили у президента.

https://www.facebook.com/watch/?v=619040878982112&extid=oKcrf3NC8KXPuKrx

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Тэги: попурри, концерт ко Дню Независимости

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