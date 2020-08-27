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Главная » Мир » Общество
14:02 27 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Большинство россиян за то, чтобы Лукашенко оставался президентом Беларуси, – опрос

39% респондентов отрицательно относятся к протестующим, 33% заявили, что им безразлично, что происходит в соседней стране.

57% россиян, опрошенных «Левада-центром», высказались за то, чтобы Александр Лукашенко оставался президентом Беларуси.

39% респондентов отрицательно относятся к протестующим, 33% заявили, что им безразлично, что происходит в соседней стране.

При этом 38% опрошенных считают, что при разгоне протестующих в Минске силовики действовали жестко, но оправданно. 35% не видят оправдания жестокости полиции

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Тэги: опрос, россияне, Александр Лукашенко

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