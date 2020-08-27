Большинство россиян за то, чтобы Лукашенко оставался президентом Беларуси, – опрос
39% респондентов отрицательно относятся к протестующим, 33% заявили, что им безразлично, что происходит в соседней стране.
57% россиян, опрошенных «Левада-центром», высказались за то, чтобы Александр Лукашенко оставался президентом Беларуси.
39% респондентов отрицательно относятся к протестующим, 33% заявили, что им безразлично, что происходит в соседней стране.
При этом 38% опрошенных считают, что при разгоне протестующих в Минске силовики действовали жестко, но оправданно. 35% не видят оправдания жестокости полиции
Новости по теме
Рейтинг одобрения деятельности президента в апреле упал до исторического минимума. Таковы данные телефонного опроса «Левада-центра».
43% россиян заявили об ухудшении уровня жизни в стране в 2019 году, следует из результатов социологического опроса, проведённого «Левада-центром».
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого россияне высказались об отношении к президенту Украины