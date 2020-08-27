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14:49 27 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пассажирских поезда в Украине теперь охраняют военные

с 25 августа в Украине пассажирские поезда начали охранять – прецедент произошел в Запорожье.

Сейчас уже десять пассажирских поездов “Укрзалізниці” курсируют по маршруту в сопровождении военизированной охраны. Об этом в соцсетях сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министр отметил, что это — лишь начальный этап «эксперимента». На один поезд будет приходиться по четыре охранника. Далее список поездов, которые будут ездить с охраной, планируют расширить.

Также, по словам министра, приказано оборудовать все поезда системой видеонаблюдения. Это уже сделано в трети вагонов — всех скоростных поезда, вагонах, произведенных недавно, а также в тех, которые прошли капитальный ремонт.

Такие действия чиновники решили пойти после страшного инцидента в поезде «Мариуполь-Киев»: рецидивист родом из Запорожья пытался изнасиловать пассажирку, которая ехала в столицу вместе с шестилетним сыном.

Так, 31 июля 2020 года, примерно в три часа ночи в одном из купе поезда «Мариуполь-Киев» произошла попытка изнасилования. Ранее судимый житель Запорожья проник в купе к женщине, которая ехала с шестилетним сыном, и пытался ее изнасиловать. Скрыться от извращенца оказалось возможным только благодаря хитрости. Не взирая на поднятый пострадавшей крик, никто из пассажиров и проводников поезда на помощь не пришел. В «Укрзалізнице» обещают уволить пятерых человек включительно с замначальника Мариупольского вагонного депо за произошедший случай. Кроме того, планировались переговоры с руководством МВД относительно «сопровождения», чтобы подобные случаи не повторялись.

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Тэги: охрана поезда, военные в поездах

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