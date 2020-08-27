Путин проехал за рулем по трассе Таврида в Крыму
Дорожные работы велись на полуострове три года. Теперь трасса стала доступна для водителей.
В Крыму открыто движение по автотрассе Таврида, президент РФ Владимир Путин за рулем Aurus проехал по одному из участков дороги. Об этом сообщает ТАСС.
Дорожные работы, которые велись на полуострове три года, завершены. Трасса Таврида соединяет Керчь и Севастополь.
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Представительство президента Украины осудило несанкционированный визит Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщение между РФ и аннексированным полуостровом.
Жители расположенного в аннексированном Крыму села Угловое (Аджи-Булат) начали протестовать в связи с плохим качеством дорог.