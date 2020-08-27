Путин проехал за рулем по трассе Таврида в Крыму

Дорожные работы велись на полуострове три года. Теперь трасса стала доступна для водителей.

В Крыму открыто движение по автотрассе Таврида, президент РФ Владимир Путин за рулем Aurus проехал по одному из участков дороги. Об этом сообщает ТАСС.

Дорожные работы, которые велись на полуострове три года, завершены. Трасса Таврида соединяет Керчь и Севастополь.

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