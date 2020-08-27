ВОЗ прогнозирует увеличение смертности от COVID-19 этой зимой
Доктор Ханс Клюге, который представляет ВОЗ, сообщил, что пандемия это «торнадо с длинным хвостом».
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что ближе к зиме летальность от коронавируса может возрасти. Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщает The Guardian.
С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.
Клюге предупредил молодых людей, что эта пандемия – «торнадо с длинным хвостом». Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.
Представитель ВОЗ отметил, что «бдительность – ключевое слово».
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