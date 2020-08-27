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18:30 27 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине приостановили деятельность финансовой пирамиды

Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал имущественные активы злоумышленников.

Служба безопасности Украины блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы который присвоили свыше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 27 августа.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», – говорится в сообщении.

Указано, что с 2019 года организаторы «пирамиды» приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.

Сегодня правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о совершении преступления группой лиц, финансовое мошенничество и отмывание доходов (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины).

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Тэги: СБУ, финансовая пирамида

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