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00:44 28 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Харьковской области расстреляли автобус с представителями ОПЗЖ

Вблизи поселка Люботин Харьковской области на автодороге обстреляли автобус с оппозиционерами. Убитых нет, есть один раненный.

«Машины, на которых были нападающие, установлены. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападающих только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», – сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Он уточнил, что конфликт произошел «между двумя группами сторонников разных политических сил».

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Тэги: опзж

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