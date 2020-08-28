Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок
Свое заявление Трамп сделал на лужайке перед Белым домом в присутствии полутора тысяч приглашенных.
Дональд Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на посту главы государства от Республиканской партии.
Свое заявление Трамп сделал на лужайке перед Белым домом в присутствии полутора тысяч приглашенных.
Трамп в своей речи пообещал, что экономика США быстро восстановится после коронавируса, поставил себе в заслугу «самые жесткие» меры против Китая, заявил, что КНР поддерживает Байдена, а сам Байден разрушит экономику карантином, назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни, сравнил себя с освободителем рабов Линкольном, похвалился своими успехами в ближневосточной политике, пообещал отправить первую женщину-астронавта на Луну и водрузить флаг на Марсе.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре. Трампу на выборах будет противостоять кандидат демократов Джо Байден.
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