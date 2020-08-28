Контактов между президентами Украины и Беларуси Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко нет и они не запланированы, заявил глава МИД Украины.

Контакты между Украиной и Беларусью «поставлены на паузу». Они будут восстановлены, лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины. Об этом в четверг, 27 августа в программе в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы дипломатического ведомства, не поддерживают контакт между собой в данный момент и президенты – Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.

«После выборов контакта между ними не было. Президент Украины высказался недавно недавно о необходимости проведения выборов в Беларуси. Контактов между президентами пока нет и не планируются», – сказал Кулеба.

Также, он отметил,что контакты между странами будут восстановлены, когда ситуация «не будет нести репутационные последствия для Украины».

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

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