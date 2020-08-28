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10:00 28 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19

За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 2 438 человек. Число скончавшихся в четверг лишь на один случай меньше предыдущего антирекорда смертности.

В Украине зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 2 438 новых случаев заражения. Такие данные по состоянию на утро пятницы, 28 августа, приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на сегодня в стране уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления, 2451 смерть от вируса. В частности, за сутки умерли 48 человек, что только на 1 случай меньше предыдущего антирекорда.

Выздоровели от болезни уже 55 083 человек, за сутки – 866.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+215), в Киеве (+251), в Черновицкой области (+155), Ровенской области (+103), Ивано-Франковской области (+176), Харьковской области (+242), Одесской области (+214), Тернопольской области (+233).

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Тэги: статистика, covid-19, суточный прирост

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