Шмыгаль высказался о недавнем аукционе по продаже отеля Днепр
Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль высказался о недавнем аукционе по продаже столичного отеля Днепр, что, по его мнению, является подтверждением честных и прозрачных торгов. Об этом он заявил на встрече с заместителем государственного секретаря США Стивеном Бигеном, сообщает РБК-Украина.
Во время встречи глава украинского правительства отметил, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений стран.
«Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы Днепр стала для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам», – сказал премьер.
Биген, в свою очередь, сказал, что США поддерживают правительство в проведении реформ, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.
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