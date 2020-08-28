Шмыгаль высказался о недавнем аукционе по продаже отеля Днепр

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль высказался о недавнем аукционе по продаже столичного отеля Днепр, что, по его мнению, является подтверждением честных и прозрачных торгов. Об этом он заявил на встрече с заместителем государственного секретаря США Стивеном Бигеном, сообщает РБК-Украина.

Во время встречи глава украинского правительства отметил, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений стран.

«Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы Днепр стала для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам», – сказал премьер.

Биген, в свою очередь, сказал, что США поддерживают правительство в проведении реформ, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.

Тэги: Киев, отель, приватизация, Шмыгаль