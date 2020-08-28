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11:00 28 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошел взрыв и пожар

Мощный взрыв со вспышкой и последующим возгоранием произошел минувшей ночью на территории неработающего Одесского нефтеперерабатывающего завода.

На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе в ночь на пятницу, 28 августа, произошел взрыв и пожар. Огонь распространился на 500 кв. м, сообщает Думская.

«Жители Одесского микрорайона Шкодова Гора сообщают о сильном взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода», – сообщает издание.

По словам очевидцев, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

В полночь к спасателям поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Одессе. Подразделения автоматически направлялись по повышенному рангу вызова Пожар №3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 м кв. и в 01:00 объявлен отбой повышенному рангу вызова. Специалисты обесточили подстанцию, дым выпустили и охладили помещение.  Погибших и пострадавших нет.

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Тэги: взрыв, Одесса, пожар, нпз, нефтепереработка, трансформатор

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