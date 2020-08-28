Особливості годування кішок після стерилізації

Якщо ви вирішили стерилізувати свою кішку, то вам варто знати, що після такої операції її харчування повинно бути скориговане.

Якщо ви вирішили стерилізувати свою кішку, то вам варто знати, що після такої операції її харчування повинно бути скориговане. Багато улюбленець після стерилізації швидко набирають зайву вагу у зв’язку зі зміною гормональної системи. Саме збалансована дієта допоможе уникнути небажаних змін.

Види кормів для стерилізованих кішок

Стерилізовані домашні тварини також, як і звичайні, вживають два типа корму:

сухий;

консервований.

За своїм складом вони мають свої відмінності. Основною з них є рівень вологи. У консервній їжі вологість складає до 80% у вигляді желе або соусу. У сухій їжі вологість досягає майже 10%. Головним компонентом корму для стерилізованих кішок є L-карнітин, який є ефективним жироспалювачем.

Схильність до ожиріння можна регулювати правильним харчуванням преміум-класу або класу холістик. У класі холістик вся їжа виготовлена з цільних шматочків м’яса, овочів з високим вмістом протеїну. До такого корму не додають злаки або глютен, які можуть погіршити травлення. Крім стерилізованих тварин, такий вид їжі підійде дорослим кішкам, яким виповнилося 7 років.

Переваги та особливості сухого та консервованого корму

До переваг сухого харчування відносяться такі факти:

довгий термін зберігання;

можливість насипати їжу у годівницю на цілу добу;

насиченість рослинними та мінеральними добавками.

Якщо ви плануєте давати корм для кішок у сухому вигляді, то подбайте про достатнє пиття. Також особливістю сухої їжі є недолік жирів, але при необхідності до неї можна додати кілька крапель оливкової олії.

Перевагами консервованого корму є його висока вологість і більш різноманітний вибір. Асортимент консервів складається з їжі в желе, соусах з різних інгредієнтів, паштетів та рулетів.

Консерви краще вибирати для кішок, у яких є проблеми з зубами. Варто враховувати, що зберігати відкриті консерви необхідно у прохолодному місці, а у літній період він взагалі швидко псується у годівниці. Обираючи будь-який корм, пам’ятайте, що стерилізованих кішок не варто перегодовувати, тому уважно читайте склад їжі на упаковці.