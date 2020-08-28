НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Религия
15:03 28 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция открыла дело из-за конфликта между жителями Умани и хасидами

Местные жители препятствовали группе рпломников-хасидов попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19.

Ночные события квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений (по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент личности всех участников конфликта установлены.

Напомним, что в ночь на 28 августа жители Умани попытались помешать паломникам-хасидам пройти к незаконно построенному, по их мнению, дому в районе захоронения цадика Нахмана.

В Объединенной еврейской общине Украины заявили, что в конфликте жителей Умани и брацлавских хасидов признаков антисемитизма нет. По имеющимся данным, конфликт несет имущественный характер.

Источник:
Тэги: Умань, хасиды

Новости по теме

Украина вместе с Израилем призывают хасидов отказаться от поездки в Умань

Власти напомнили, что карантин в Украине распространяются на все публичные мероприятия и ограничения должны строго соблюдаться.

Паломники-хасиды покидают Украину

После празднования иудейского Нового года в Умани, Украину начали покидать паломники-хасиды.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты