Полиция открыла дело из-за конфликта между жителями Умани и хасидами

Местные жители препятствовали группе рпломников-хасидов попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19.

Ночные события квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений (по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент личности всех участников конфликта установлены.

Напомним, что в ночь на 28 августа жители Умани попытались помешать паломникам-хасидам пройти к незаконно построенному, по их мнению, дому в районе захоронения цадика Нахмана.

В Объединенной еврейской общине Украины заявили, что в конфликте жителей Умани и брацлавских хасидов признаков антисемитизма нет. По имеющимся данным, конфликт несет имущественный характер.

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