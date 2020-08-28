Агрокомбінат Слобожанський захоплює дослідні підприємства

Державний сектор сільського господарства Харківської області поступово переходить до рук приватного бізнесу.

Державний сектор сільського господарства Харківської області поступово переходить до рук приватного бізнесу. Напередодні відкриття ринку землі та на хвилі закону про розпаювання державних підприємств приватний бізнес активно включився у схеми поглинання державних установ, що дозволить в майбутньому виділити паї на своїх людей.

В Харківській області функціонують майже три десятки державних сільськогосподарських підприємств і деякі з них вже перейшли під контроль агрохолдингів та гігантів сільгоспвиробництва.

Так в Чугуївському районі функціонує Державне підприємство «Дослідне господарство «Граківське» Національного наукового центру «Інститут агрохімії та грунтознавства імені О.Н. Соколовського». Загальний «банк землі» підприємства близько 660 га родючих чорноземів, що розташовані в Чугуївському та Харківському районі. Згідно офіційного реєстру підприємство має займатись вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Проте вже довгий час жодної самостійної діяльності державна установа, а тим більше дослідів, не здійснює, врожай за них збирає, продає та отримує прибутки зовсім інший суб’єкт, а саме «сусіди» – ПрАТ «Агрокомбінат Слобожанський».

За розповсюдженою в Харківській області схемою Слобожанський вже не один рік нібито надає послуги ДП «Граківське», але насправді збирає незадекларований врожай собі та обробляє землю, яка по документам має бути під паром.

Одним із власників Слобожанського є такий собі Сєкарів Руслан Володимирович, який є бенефіціарним власником ще 48 підприємств, більшість з яких є сільськогосподарськими.

Якщо держава в особі компетентних та правоохоронних органів не візьме ситуацію під свій контроль, найближчим часом 660 га родючих державних чорноземів відійдуть Агрокомбінату Слобожанський, або комусь з 48 підприємств Сєкаріва Руслана.